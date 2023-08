Legionella je neviditelná hrozba ve vzduchu. Přesvědčily se o tom stovky amerických veteránů

Vrátil se domů unavený, zadýchával se, měl bolest na hrudi a horečku. Takhle si jednašedesátiletý kapitán letectva ve výslužbě Ray Brennan návrat se srazu veteránů nepředstavoval. Do nemocnice se mu ale nechtělo, problémy se srdcem měl už několik let. Ovšem v noci se mu plíce naplnily krvavou pěnou a do rána zemřel. Lékař určil jako příčinu smrti infarkt. Touto chybnou diagnózou se zapsal do učebnic medicíny.

Ray Brennan zemřel 27. července 1976. Jen o tři dny později ukončil svou pozemskou pouť s úplně stejnými příznaky šedesátiletý Frank Aveni. Také veterán. O den později zesnuli s krví v plicích další tři veteráni. A pak další. Všichni se zúčastnili stejné akce, na které byl Ray Brennan – sjezdu Legie ve Filadelfii.

Veteráni se do hotelu Bellevue-Straford, kde sraz probíhal, sjeli z celých Spojených států, takže když ve svých domovech zemřeli, nikdo nevěděl, že příčina jejich úmrtí je společná a nachází se právě ve Filadelfii. Tou příčinou byla patogenní gramnegativní bakterie, která později dostala jméno právě po setkání legionářů – Legionella.

Epidemiologie versus byrokracie

Nebýt lékaře Ernesta Campbella, trvalo by asi ještě hodně dlouho, než se zjistilo, co se vlastně stalo. Tento chirurg měl jeden večer službu u tří mužů, jejichž plíce byly zalité zpěněnou krví. Všichni tři se zúčastnili stejného kongresu.

Campbell pochopil, že se děje něco divného, a pokusil se zmobilizovat úřady, aby okamžitě analyzovaly vzorky z tkáně zesnulých veteránů. Jenže tehdy zvítězila byrokracie –⁠ státní laboratoř byla na víkend zavřená, a tak se s testy nikdo neobtěžoval.