Půda je domovem zřejmě pro více než polovinu života. Její význam se dlouhodobě podceňuje

„Půda je pravděpodobně domovem 59 procent života, od mikrobů až po savce, což z ní činí výjimečné a nejrozmanitější prostředí na Zemi,“ konstatuje výzkum, o kterém informoval deník Guardian. Skutečné číslo by podle nich mohlo být ale ještě vyšší, protože půda není dostatečně prozkoumaná.

Vědci před touto studií nedokázali říct, které prostředí na Zemi je druhově nejbohatší, uvedl vedoucí studie a ekolog ze švýcarského Federálního výzkumného ústavu pro výzkum lesa, sněhu a krajiny Mark Anthony. „Lidé kolem mě sice často tušili, že by to měla být půda, ale neexistovaly pro to žádné důkazy,“ dodal.

„Organismy v půdě mají velmi důležitý vliv na rovnováhu naší planety,“ řekl Anthony. Na jejich biologické rozmanitosti podle něj záleží víc, než si většina lidí myslí – protože život v půdě ovlivňuje změny klimatu, globální potravinovou bezpečnost i lidské zdraví.

Půda jako základ

Půda je svrchní vrstva zemské kůry a skládá se ze směsi vody, plynů, minerálů a organických látek. Je také místem, kde se pěstuje 95 procent potravin. Přesto se v minulosti vynechávala z debat o ochraně přírody, právě proto, že o ní lidé vědí jen velmi málo. Jedna čajová lžička zdravé půdy může obsahovat až miliardu bakterií a více než jeden kilometr hub.