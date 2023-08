Teplota ve stínu nemusí vyjadřovat, jak se člověk cítí. Meteorologové proto měří i jinak

Povrch se tak může i v našich zeměpisných šířkách rozpálit na teploty kolem 70 °C, což jsou hodnoty minimálně velmi nepříjemné pro bosá chodidla lidí i pro nohy zvířat.

Když je na povrchu o tolik větší vedro, mohlo by to zdánlivě naznačovat, že třeba malé děti zažívají výrazně větší horko než dospělí – pro svou malou výšku jsou většinou těla blíž rozpálenému povrchu než jejich rodiče. Je to ale složitější. Nejvíc se totiž teplota mění hned v tenké, jenom několikacentimetrové vrstvě u povrchu, pak už jsou rozdíly do výšky dvou metrů výrazně menší. Z toho plyne, že ani pro malé dítě nebude vnímání teploty výrazně rozdílné oproti dospělému člověku.

Pro malého psa už to však může být významnější, ale spíš z toho důvodu, že může být v přímém kontaktu s rozpáleným povrchem.