Lidé s psychózou mohou trpět jinými nemocemi, ukázala rozsáhlá studie

Mozkové skeny se u nových pacientů s psychózou občas provádí, není to ale pravidlem. Pokud by byly automatické a včasné, mohlo by to podle autorů studie pomoci hlavně lidem, u nichž jsou příznaky psychózy důsledkem nádoru na mozku. Blackman uvedl, že zná několik případů pacientů s nádory na mozku, kteří čekali na diagnostický sken měsíce, což zpozdilo klíčovou péči.

„Tato studie je důležitá, protože nálezy mozkových abnormalit měly vliv na změnu léčby u jednoho z 18 pacientů. Mimo to se stále více připouští, že mladí pacienti, u nichž se psychóza objeví poprvé a kteří nemají jiné zjistitelné neurologické abnormality, mohou mít léčitelnou formu zánětu mozku (encefalitidu). Rutinní magnetická rezonance mozku by přispěla k rychlejšímu odhalení této abnormality a následné včasnější léčbě,“ uvedla psychiatrička a výzkumnice Eileen Joyceová z londýnské univerzity UCL.

Psychózy jsou časté

Spíše než lékařská diagnóza je psychóza zkušenost, která se projevuje ztrátou kontaktu s realitou, mohou ji provázet bludy a halucinace. V některých případech může psychotickou epizodu vyvolat traumatická zkušenost, těžký stres, užití drog, může ale jít také o vedlejší účinek léků.

Pro některé jde o jednorázovou zkušenost, pro jiné o dlouhodobý projev duševní nemoci, například schizofrenie. Léčba většinou spočívá v podání antipsychotik a v psychoterapii, která může pomoci s vytvořením vyrovnávacích mechanismů.

V současnosti přibývá důkazů o široké škále skrytých příčin psychózy, které vyžadují odlišnou léčbu. Psychózu může podle dalších nedávných zjištění vyvolat rovněž autoimunitní reakce v mozku. Psychiatři z univerzity v Oxfordu v současnosti provádějí pokusy s imunoterapeutickou léčbou u pacientů s psychózou, kteří mají pozitivní test na určité protilátky.