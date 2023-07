Čína je největší znečišťovatel planety. Má vlastní cestu, jak ven z klimatické krize

Vyspělé technologické možnosti Pekingu podle Světové banky znamenají, že cesta k uhlíkové neutralitě otevře nové možnosti rozvoje. V posledních letech výrazně investovala do čisté energie. Její solární kapacita je v současné době větší než kapacita zbytku světa dohromady a země je také světovým lídrem v oblasti větrné energie a elektromobilů.

Zpráva uvádí řadu výhod, které by jí umožnily proměnit klimatickou výzvu v příležitost: rostoucí výnosy z výroby a vývoje nízkouhlíkových technologií, jako je větrná energie a skladování elektřiny, vysoká míra domácích úspor a vedoucí postavení v oblasti ekologického financování a schopnost vytvářet vysoce kvalifikovaná pracovní místa v odvětvích s vysokou produktivitou.

Na druhou stranu urychlila schvalování nových uhelných elektráren kvůli obnovenému důrazu na „energetickou bezpečnost“, což vyvolává obavy ekologů, že tyto nové projekty zpomalí a ztíží odklon od uhlí.

Obnovitelná energetika roste

Prezident Si Ťin-pching v roce 2020 slíbil, že země zdvojnásobí produkci energie získávané velkými větrnými a solárními elektrárnami na 1200 gigawattů do roku 2030, podle nezávislé energetické zprávy ale tohoto cíle dosáhne už v roce 2025. Autoři zprávy sice upozorňují na to, že v Číně roste zároveň počet uhelných elektráren, ale ty jsou už do značné míry jen zálohou pro nové větrné a solární systémy.

V prvním čtvrtletí letošního roku čínská solární kapacita dosáhla 228 gigawattů, což je více než ve zbytku světa dohromady, píše se ve zprávě. Tento typ zařízení je soustředěn především v severních a severozápadních provinciích země, jako jsou Šan-si, Che-pej a Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang.