Pozor na salát. Klíčem k přežití vedra ve zdraví je pitný režim a správná strava

Pokud má člověk pocit žízně, sucho v ústech a méně močí, může se jednat o prvotní příznaky dehydrovaného organismu. Varovným signálem je také neobvyklá barva moči. Čím je tmavší, tím více by se mělo pít vody. K dalším příznakům dehydratace patří zadýchávání, bolest hlavy, poruchy vidění, zvýšená únava nebo pocit těžkých svalů.

V horkém létě k ní může při nedostatečném pitném režimu dojít velmi rychle. Jak jí předejít?

Základem je pravidelné pití

Celkové množství vody, které by měl člověk denně vypít, závisí na ročním období, pohlaví a věku. „Obecně ale platí, že denně by se mělo vypít asi 1,5 litru vody. Pokud však v horkých letních měsících teploty výrazně rostou a přesahují třicítku, spotřeba tekutin by měla být o třetinu až polovinu vyšší. Jejich příjem by měl být rozložený rovnoměrně do celého dne,“ vysvětluje lékař Cyril Mucha, místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti.

Dostatečné množství vody je podle něj pro lidský organismus důležité z několika důvodů. „Voda má zásadní vliv na činnost ledvin, které jsou díky ní schopny čistit krev a odstraňovat z těla zplodiny. Dostatek vody v těle také umožňuje látkovou výměnu mezi vnějším prostředím a buňkami organismu. Další důležitou funkcí vody je ochlazování celého těla,“ popisuje.

Čím větší fyzická aktivita, tím více tekutin

K dehydrataci je lidské tělo náchylnější při sportování nebo fyzické práci. Pitný režim by se proto měl v případě zvýšené námahy pečlivě hlídat. „Měli bychom si uvědomit, že každý den vydýcháme asi půl litru tekutin ve formě vodních par. K tomu je nutné přičíst ještě odpařování při pocení. Při vyšší fyzické aktivitě se potíme mnohem víc, proto je nutné adekvátně zvýšit i příjem tekutin,“ popisuje lékař Ivo Procházka, člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR.