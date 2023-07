Hrob starověkého válečného náčelníka překvapil archeology. Analýza zubní skloviny ukázala, že šlo o ženu

Nová technika, kterou využili pro analýzu, zjišťuje rozdíly v chemickém složení zubní skloviny mezi muži a ženami a lze ji použít i v případě, že není k dispozici kompletní DNA. „Tento výzkum přinesl další důkaz, který zpochybňuje stará historická vyprávění,“ uvedla historička z University of St. Andrews ve Skotsku Alison Beachová, která se na studii nepodílela. Ukazuje podle ní, že „není nutně pravda, že by muži byli vždy nejvíc uctíváni nebo měli největší autoritu“.

„Pohřeb Dámy ze slonoviny vyniká nad všemi ostatními – není znám absolutně žádný mužský nebo ženský pohřeb, který by se jí mohl rovnat,“ řekl Sanjuan. Podle něj se zhruba 250 let po tomto pohřbu kolem její hrobky začaly budovat další hroby, ale vždy ve vzdálenosti nejméně třicet metrů. A asi osmdesát let po její smrti lidé znovu vstoupili do její hrobky a umístili do ní další děkovné předměty, včetně křišťálové dýky.

Nemusí jít o výjimku

Vědci vědí jen málo o sociální a politické struktuře společnosti, do níž patřila. Existovala zhruba ve stejné době, kdy probíhal nástup faraonů v egyptském údolí řeky Nil, a také v době, kdy se začala stavět první města na březích Eufratu v Mezopotámii.