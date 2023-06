Emise aerosolů po desetiletí maskovaly oteplování Země

Pro co nejpřesnější odhady dopadů aerosolů je proto nezbytné zlepšit monitoring emisí aerosolů. Pomoci by v tomto směru mohly nové přístroje používané na nejmodernějších družicích a také lepší pozorování ze zemského povrchu.

Z globálního pohledu hrají aerosoly v extrémních klimatických podmínkách mimořádně významnou roli. Pokud bychom lidskou činností vzniklé aerosoly z atmosféry odstranili, bude to mít za důsledek více extrémně horkých dnů, epizod s extrémními srážkami a rovněž zvýšení intenzity sucha v oblastech s vysokou hustotou zalidnění.

Z historického pohledu měly aerosoly také významný regionální dopad. Například v Evropě zabránily výraznějšímu oteplování od 50. do 80. let minulého století. Vedly rovněž k poklesu intenzity monzunů v jižní Asii ve druhé polovině minulého století. A byly také hlavní příčinou sucha v afrických zemích sahelu na konci dvacátého století, v jehož důsledku zahynulo na sto tisíc lidí.

Budoucí nejistota

Od poloviny 19. století s nástupem industrializace koncentrace aerosolů raketově rostly. V 70. a 80. letech minulého století ale obavy z dopadů znečištění ovzduší na zdraví vedly k významným politickým opatřením, která snížila emise aerosolů především v Evropě a Severní Americe.

K podobnému obratu nyní dochází v Číně. Ale například v jižní Asii emise sírových aerosolů stále rostou. A předpokládá se, že aerosoly budou v mnoha zemích s nízkými a středními příjmy, včetně většiny Afriky a jihovýchodní Asie, i nadále stoupat.

Problémem je ale poměrně značná nejistota v budoucích emisích aerosolů. Podle některých scénářů by do roku 2050 mohly být až o dvacet procent vyšší než dnes, podle jiných naopak klesnout téměř k nule. Výrazné omezení emisí aerosolů by ale mohlo vést až ke dvojnásobnému zvýšení četnosti výskytu extrémně vysokých teplot v Evropě a Číně, v jižní Asii pak k extrémnějším srážkám.

Dopady úbytku koncentrací aerosolů se přitom projeví už v krátkém čase, neboť většina z nich se z atmosféry odstraní přirozenými procesy v řádu dní až měsíců, na rozdíl od skleníkových plynů, kde jsou jejich projevy záležitostí podstatně dlouhodobější.