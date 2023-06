Čím lépe se migranti mají, tím jsou nespokojenější. Vědci vysvětlili Tocqeuvillův paradox

Dalším důležitým faktorem je i účast a zapojení přistěhovalců do veřejného života. Pokud mají dobré jazykové znalosti a sledují média ve svém novém domově, je u nich také větší pravděpodobnost, že se setkají s diskriminací. Totéž platí, pokud se v každodenním životě stýkají s většinovou populací – například prostřednictvím zapojení do občanských sdružení nebo tím, že žijí ve čtvrtích s vysokým podílem obyvatel z majoritní populace.

Jak je to možné? Hlavní roli podle vědců má to, do jaké míry je imigrant nebo jeho potomek schopný diskriminaci v každodenním životě poznat. Čím lepší má vzdělání, čím lépe ovládá jazyk nové země a čím více se stýká s místními, tím více tato schopnost roste. A platí to i naopak –⁠ žije-li migrant jen v komunitě dalších migrantů, pracuje s nimi a s majoritou se vlastně nesetkává, nemá ve skutečnosti moc šanci na diskriminaci narazit.

„Podle mého názoru přistěhovalci nefňukají. Spíše s lepší integrací získávají lepší pochopení pro nerovnosti ve společnosti. Ty jsou pro ně pak viditelnějšími a sami přistěhovalci jsou vůči nim citlivější,“ říká Schaeffer. „A nakonec může jít také o sebevědomí. Pokud mají lidé obecně lepší postavení, je pravděpodobnější, že si troufnou o diskriminaci mluvit.“

Zajímavý je podle autorů zejména fakt, že tyto výsledky se prakticky vůbec nelišily ve všech zkoumaných zemích, a to bez ohledu na to, jaká pravidla a podmínky pro integraci v daném státě jsou.

Pochopit důvody

Výsledky jsou podle autorů důležité pro všechny bohaté země světa. Právě do nich míří migranti z celého světa a současně v nich většinou klesá porodnost. Dá se tedy očekávat, že v nich bude imigrantů přibývat i v dalších letech. A je proto důležité, aby mezi nimi a většinovou společností fungoval sociální smír.