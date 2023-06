Ve Francii mají vesnici jen pro lidi s Alzheimerem. Experiment zjišťuje, jak pomáhá odbourání stresu

Ve vesničce Landais v jihozápadní Francii je jen málo stresu a hodně smíchu. Nechybí ani hudba a místní obyvatele lze spatřit, jak tančí, a to na kurzech i na návsi. Za úsměvy se však skrývá smutek, někteří si uvědomují, co ztratili, jiní ne. Jedinečnost Landais spočívá v tom, že všichni, kdo tu žijí, trpí Alzheimerovou chorobou. Nejstaršímu obyvateli je 102 let, nejmladšímu čtyřicet.