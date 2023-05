Budou asi padat teplotní rekordy. Vědci se shodují, že letos nejspíš přijde jev El Niňo

Pravděpodobnost výskytu klimatického jevu El Niňo je letos vysoká a v průběhu roku roste. Šance na výskyt do července je 60 procent, do konce září dokonce 80 procent. El Niňo pravděpodobně povede k nového rekordu v průměrné teplotě. Ve své středeční zprávě to uvedla Světová meteorologická organizace (WMO).