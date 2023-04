Sloni se mohli domestikovat sami. Vědci našli důkazy v jejich DNA

Samodomestikace slonů má podle mezinárodního týmu složeného z amerických, španělských a holandských vědců důkazy v jejich genech. Těch spojených s autodomestikací našli mnoho.

Jak zvířata napodobila člověka

Autoři práce vyšli z toho, jak fungovala evoluce člověka k tomu, aby získal vlastnosti umožňující mu žít v organizovaných skupinách a později společnostech, městech, a dokonce státech.

Homo sapiens po generacích evoluce nabíral vlastnosti, jež mu umožnily lépe spolupracovat mezi sebou, lépe tolerovat odlišné vlastnosti a obecně se chovat méně agresivně vůči ostatním. Tyto vlastnosti potom člověk předával i dalším tvorům, jimiž se úmyslně a někdy i neúmyslně obklopoval.

Velmi podobnou evoluci biologové pozorují také u našich nejbližších příbuzných, u bonobů. Ti také patří, podobně jako lidé, k těm nejméně agresivním tvorům, a hlavně si vybudovali složité systémy, jež jim umožňují kompenzovat si vnitrodruhovou agresi jinými způsoby.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences teď vědci popsali, jak zřejmě mohla vypadat samodomestikace slonů. Vycházejí z toho, že podobně jako lidé a bonobové také všechny tři druhy těchto chobotnatců projevují poměrně nízkou míru agrese, vysokou míru chování podporujícího společenskou soudržnost vůči sobě navzájem a také další zajímavý znak: delší období vývoje mláďat.