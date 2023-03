Radost převládla i během pandemie. Češi dle průzkumu patří mezi nejšťastnější lidi na světě

Mezinárodní průzkum vycházel z rozhovorů s více než sto tisíci lidmi ve 137 zemích světa. Jeho výsledky ukazují, že ve všech zkoumaných oblastech světa je pocit kvality života výrazně vyšší než před pandemií.

Když vědci dotazované požádali, aby ohodnotili svůj život na stupnici od jedné do deseti, v průměru udělili době pandemie (tedy rokům 2020 až 2022) stejně vysoké hodnocení jako letům předcovidovým (tedy 2017 až 2019).

Výsledky vyšly v již desáté Zprávě o světovém štěstí, na níž se podílel také známý ekonom Jeffrey Sachs.

Pozitivní emoce převládly

V západních zemích byla situace o něco horší než ve zbytku světa, ale celkově byly bolest a utrpení způsobené pandemií kompenzované tím, jak se lidé o sebe dokázali postarat a také tím, jak vše dokázali sdílet mezi sebou.

Globální míra „utrpení“ klesla, překvapivě více u starších lidí než u těch mladších. Senioři sice měli v době covidu vyšší počet úmrtí, ale přesto lidé starší šedesáti let uváděli v této době větší nárůst svého štěstí než mladší.

„Je to vlastně úžasné,“ komentoval pro deník Guardian výsledky zprávy její spoluautor, ekonom John Helliwel z Univerzity Britské Kolumbie. „Lidé objevili své sousedy, snažili se být pravidelněji se zástupci jiných generací, takže pocit izolace nebyl tak velký, jak by se dalo očekávat… I během těchto těžkých let zůstaly pozitivní emoce dvakrát častější než negativní a pocity pozitivní sociální podpory dvakrát silnější než pocity osamělosti.“