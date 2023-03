Česká ekosystémová stanice v Ghaně zahajuje provoz. Získá cenná data o změně klimatu

Mohlo by to souviset se „silným“ jevem El Niño, uvádějí vědci pro web Carbon Brief. El Niño je přírodní jev, který pravidelně ovlivňuje počasí v mnoha částech světa. V afrických tropech může způsobit neobvykle vysoké teploty a sucho. Mezi další příčiny emisí CO 2 by mohly patřit „podstatné změny ve využívání půdy“, včetně odlesňování a požárů spojených se zemědělstvím, uvádí studie. Jenže jsou to všechno jen odhady - chybí tvrdá data. A právě v tom může český projekt pomoci - může pochopit, jak změny na druhém konci světa ovlivňují přírodu ve střední Evropě.