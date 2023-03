Kosatka se ujala malého kulohlavce. Vzácná ukázka mezidruhové adopce, radují se vědci

Když začali vědci tento zajímavý případ zkoumat víc do detailů, zjistili, že kosatka, které začali říkat Sædís, s mládětem jiného druhu velryby nejen plave, ale také se o něj velmi aktivně stará. Pozorovali navíc jen další dvě kosatky, jež pravděpodobně pocházely ze stejné smečky jako Sædís. Žádné další ale už neviděli, což je zvláštní, protože tito inteligentní kytovci se pohybují většinou ve skupinách.

Zatím si mořští biologové nejsou úplně jistí, jak si objev vyložit.

Mrusczoková a její kolegové publikovali své výsledky 17. února v odborném časopise Canadian Journal of Zoology jako první zdokumentovaný případ, kdy se kosatka stará o mláďata jiného druhu.

Adoptivní máma, nebo únosce?

Než loď odplula, pozorovali vědci kosatku a mládě po dobu 21 minut. Za tu dobu to vypadalo, že kosatka se o mládě kulohlavce stará. Podle Mrusczokové samice Sædís projevovala vůči mláděti ochranářské a pečovatelské chování, jako by byla jeho opravdovou matkou.

Vědci se obávají, že tento příběh nemá dobrý konec – mládě bylo ve špatném stavu a nepozorovali, že by jej Sædís kojila. Je krajně nepravděpodobné, že by to dokázala, protože za devět let, co tuto konkrétní samici vědci pozorují, neměla žádné mládě. Možná kvůli vysokému věku, možná proto, že z nějakého důvodu nemůže vytvářet mléko. Dalším náznakem, že mládě nepřežilo, je pozorování z roku 2022, kdy Sædís plavala oceánem sama.