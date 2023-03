Z dobývání vesmíru se nesmí stát nový kolonialismus. Inspirujme se ve Star Treku, vyzvali experti

Průzkumníci vesmíru by se měli vyvarovat koloniálního přístupu, domnívají se odborníci, a naopak si vzít příklad z populární kultury a snažit se objevovat s minimálním dopadem na okolí. Napsal to list The Guardian s odkazem na diskuzní panel o etice výzkumu vesmíru, který o víkendu proběhl v rámci zasedání Amerického sdružení pro rozvoj vědy (AAAS).