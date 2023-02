Technologie, která proklela neandertálce. Za jejich vymření mohly luky, naznačuje nález

Jedinou možnou stopou, po které se mohou vydat, když hledají luky ve vzdálenější minulosti, jsou tedy hroty šípů. Jenže ty zase mohou být hodně podobné jiným kamenným nástrojů, které se využívaly k jiným účelům. Hledání důkazů o těchto zbraních je tedy složité a dost často i marné.

Začalo to v Africe

Nejstarší stopy vedou do Afriky. Tam se našly kamenné artefakty, jež vědci považují za hroty šípů, z doby před přibližně 70 tisíci lety. V Evropě je to složitější. Spekuluje se o tom, že by se za hroty daly považovat kusy jeleního parohu starého 35 tisíc let, ale důkazy jsou relativně slabé. Ze starší doby kamenné (neboli paleolitu) tedy v Evropě o lucích neví věda nic. Ty nejstarší nálezy pocházejí z rašelinišť na severu Evropy, například německého Stellmooru, ale ty pocházejí až ze dvanáctého tisíciletí před naším letopočtem, tedy z mezolitu, střední doby kamenné.