Energetická krize proměňuje muzea. Šetří a zahazují dekády stará pravidla

V současné době, kdy narůstá povědomí o dopadu provozu takových zařízení na životní prostředí, se ale také zvyšuje počet institucí, které přehodnocují své zásady ohledně konzervace uměleckých děl. A protože ceny energií po ruské nové invazi na Ukrajinu vystoupily do závratných výšin, některá největší muzea v Evropě začala jednat.

Spousta západních muzeí ve svých prostorách nainstalovala nákladné a složité systémy kontroly vnitřních podmínek, které mají pomoci s ochranou uměleckých děl. Mezi těmito technologiemi, které jsou energeticky náročné, jsou například kontrolní zařízení, klimatizace a odvlhčovače vzduchu. Aniž by si to návštěvníci často uvědomovali, tyto stroje běží 24 hodin denně. A spotřebovávají přitom spoustu elektřiny, jejíž cena roste.

Od vzniku prvních muzeí v 18. století byla jednou z jejich hlavních rolí ochrana uměleckých děl. V méně vzdálené době mnohá muzea vytvořila týmy, které mají zaručit, že se obrazy starých mistrů nezničí, že sochy ze železa nezrezaví a že dřevěné artefakty nezplesniví, píše deník The New York Times (NYT).

Bývalý ředitel Doernerova institutu v Mnichově Andreas Burmester uvádí, že vědci a restaurátoři debatují už desítky let o tom, zda je možné bezpečným způsobem rozvolnit normy pro klima v muzeích. Ještě před deseti lety vůči tomu vládl velký odpor, říká Burmester a přiznává, že patřil mezi ty, kteří nebyli změnám nakloněni.

Guggenheimovo muzeum v Bilbau by mělo ušetřit až 20 tisíc eur (zhruba půl milionu korun) měsíčně, protože se rozhodlo, že umožní větší rozptyl v hodnotách teploty a vlhkosti vzduchu, řekl Daniel Vega, jeden ze zástupců ředitele muzea. V říjnu muzeum slavilo 25. výročí svého založení výstavou děl z vlastních sbírek, díky čemuž nemělo ve svých prostorách zápůjčky. Využilo to k zavedení nových standardů ve všech expozicích.

„Tvrdil jsem, že to, co je stabilní, je také bezpečné,“ říká. V současnosti se ale „svět změnil“ a restaurátoři rovněž uznávají, že muzea musejí šetřit a snížit vysoké náklady na energie. Doernerův institut se zabývá ochranou sbírek obrazů, které vlastní Bavorsko.

Některé další muzejní organizace a vlády začínají rovněž jednat. V prosinci britská vláda, která je někdy i pojišťovatelem pro státem financovaná muzea, pozastavila požadavek na minimální teplotu pro díla, která kryje její pojišťovací program. To má institucím, které mají napjatý rozpočet, pomoct ušetřit peníze během chladného období. Pozastavení požadavku, které potrvá do 31. března, by podle vládního mluvčího nemělo mít „negativní dopad na sbírky ani na zapůjčené artefakty“. Asociace německých muzeí své členy vyzvala, aby při vysokých cenách energií méně používali klimatizaci.

Southwicková tvrdí, že pokud ceny elektřiny a plynu zůstanou vysoké, půjde tímto směrem více pojišťovatelů a muzeí. Před pěti lety si Southwicková přála, aby muzea změnila svá striktní pravidla pro klimatické podmínky kvůli planetě. Teď se ale podle ní muzea mění i kvůli sobě samým.