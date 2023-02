Až 41 procent úmrtí kojenců je způsobeno genetikou. Spoustě se dá předcházet, říká výzkum

Podíl genetických onemocnění na úmrtí kojenců je vyšší, než se dosud předpokládalo. Když tým specialistů na dětskou medicínu prozkoumal přes stovku smrtí těch nejmenších dětí, zjistil, že nejčastějším průvodním jevem kojenecké úmrtnosti jsou genetické choroby, které souvisejí se 41 procenty úmrtí.

Výzkumníci současně zjistili, že u třiceti procent těchto genetických onemocnění byla k dispozici léčba, u níž se dá předpokládat, že by pomohla. Autoři tvrdí, že stačí lépe sledovat novorozence pomocí moderních diagnostických metod a výrazně by to mohlo snížit jejich úmrtnost během prvního roku života.

„Nejméně pět stovek genetických onemocnění má účinnou léčbu, která může zlepšit výsledky. Vypadá to, že nediagnostikovaná genetická onemocnění jsou častou příčinou úmrtí, ale lze jim předejít,“ popsal Stephen Kingsmore, který na výzkumu pracoval. „Široké využití genomického sekvenování v prvním roce života by mohlo mít mnohem větší dopad na kojeneckou úmrtnost, než se dosud uznávalo.“