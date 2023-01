Rezavá, nikoliv zelená planeta. Koroze je zásadní klimatický problém

Navzdory tomuto zlepšení jsou podle autorů výzkumu výsledky jejich studie výzvou pro zástupce tohoto průmyslu, ale i pro politiky, aby změnili a koordinovali mezinárodní pravidla týkající se výroby oceli.

„Koordinované mezinárodní strategie, stejně jako snížení celosvětové poptávky po oceli s využitím osvědčených postupů pro zmírnění koroze, by mohly výrazněji zlepšit globální strategie řízení koroze a drasticky snížit nárůst emisí skleníkových plynů, který pozorujeme v důsledku opakované výměny zkorodované oceli,“ doplnil Frankel. Co čeká lidstvo v opačném případě?

Pokud nebudou brzy přijata opatření, která by uhlíkovou stopu uhlíku snížila, pak by podle této studie mohl podíl emisí skleníkových plynů z ocelářství do roku 2030 dosáhnout přibližně 27,5 % celkových světových emisí uhlíku. Jen náhrada korodované oceli by tvořila 4 až 9 % tohoto balíčku.