Vědci digitálně rozbalili mumii Zlatého chlapce. Našli desítky amuletů

Egypt je plný mumií. Díky archeologickým objevům za uplynulá dvě staletí jsou jich v Egyptském muzeu v Káhiře tisíce. Jenže zkoumat je představuje problém. Když se rozbalí a rozřežou, vědci sice zjistí všechno důležité, ale mumie je zničená. Řešením se stávají neinvazivní metody, například radiologie. Vědci teď využili nejmodernější metody výpočetní tomografie pro průzkum slavné mumie dospívajícího chlapce, jež byla objevená už před více než sto lety asi pět set kilometrů jižně od Káhiry. Mladík zemřel asi tři sta let před naším letopočtem, vědci toho o něm doposud věděli jen minimum.

Tomografie prohlédla všemi vrstvami plátna, do nichž je chlapcovo tělo staletí zabalené; díky tomu egyptologové odhalili spoustu detailů, včetně 49 amuletů a talismanů umístěných jak vně, tak i uvnitř jeho těla. Popsali to v odborném časopise Frontiers in Medicine.

Tutanchamon z lidu

Mladík musel pocházet z důležité a bohaté nebo vlivné rodiny, jinak by jeho tělo nebylo mumifikované. A podobně jako slavný Tutanchamon zemřel mladý; zatímco faraon zahynul v devatenácti letech, „zlatý chlapec“ přišel o život mezi čtrnácti a patnácti lety. Měřil tehdy asi 155 centimetrů, a kdyby žil dál, měl potenciál vyrůst v silného válečníka.