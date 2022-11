Český dron pro čtyři osoby by mohl tiše létat v centru měst z budovy na budovu

Zatím dron existuje jen jako vizualizace na monitoru a ve zmenšených modelech, pro důkladné měření a analýzy, jak se bude chovat skutečný letoun, to ale zatím stačí. Testy se zaměřují hlavně na chování letounu v nejrůznějších – často extrémních – podmínkách.

Model je vyroben v měřítku 1:6 a v aerodynamickém tunelu, který umí simulovat rychlost až 300 km/h, je umístěn záměrně nohama vzhůru. A to proto, že ocas letounu směřuje dolů, takže v přirozené poloze by byl v závětří úchytu, což by měření ovlivňovalo.

Jde o český projekt, vývojáři ale vycházejí i z know-how svých zahraničních partnerů. Konstrukci plánují vyrobit z lehkých uhlíkových a kompozitních materiálů a zaměřují se hlavně na městskou dopravu.