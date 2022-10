Světelný smog škodí lidem i zvířatům. Česko chce na téma upozornit v Evropě

O světelném znečištění ve středu na brněnské hvězdárně nebo on-line připojením diskutuje zhruba osmdesát účastníků z devatenácti státních správ Evropské unie. „S výsledkem budeme pracovat jak v českém předsednictví, tak je budeme prezentovat Evropské komisi a v Bruselu a budeme s tím pracovat i dále v našich domácích podmínkách,“ avizoval Dusík.

Podle něj se problém může zdát okrajový, ale za čtvrt století vzrostlo světelné znečištění o polovinu. „Je to problém, který roste. Není to jen o tom, zda budeme moct pozorovat hvězdy, ale je to důležité i pro kvalitu života a spánku. Střídání dne a noci je důležité pro ekosystémy i živočichy,“ upozornil Dusík.

Hartley poznamenal, že v důsledku světelného smogu je až o čtrnáct procent vyšší riziko rakoviny. „Celosvětově žije osmdesát procent všeho obyvatelstva pod světelným znečištěním. V Evropě je to až 99 procent. Ohrožení jsou i živočichové. Například celé miliony a miliardy ptáků narážejí do budov příliš osvětlených měst a jsou usmrceni,“ řekl.