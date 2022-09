Víra pomáhá k lepšímu sexuálnímu životu. Přinejmenším v Británii, naznačuje výzkum

Výzkum, který publikoval odborný časopis The Journal of Sex Research, potvrdil předpoklad, že mít v životě mnoho sexuálních partnerů – či naopak žádného – vede k nižší sexuální spokojenosti. Současně se také ukázalo, že k náklonnosti k příležitostnému pohlavnímu styku se váže nižší satisfakce, a to jak u mužů, tak u žen.

Lidé, kteří uvádějí, že náboženství je v jejich životě důležité, mají podle výzkumu méně sexu, zejména proto, že ti bez partnera častěji sexuálně abstinují. Celkově jsou ale se svým sexuálním životem spokojenější než ti, v jejichž životě náboženství velkou roli nehraje, zjistila studie Nitzana Peri-Rotema z Exeterské univerzity a Vegarda Skirbekka z Norského institutu veřejného zdraví a Kolumbijské univerzity.

Vědci ve výzkumu použili údaje o mužích a ženách ve věku 18 až 59 let ze třetího britského národního průzkumu sexuálních postojů a životního stylu.