Nejvíc střelných zbraní je v USA v okresech, kde drželi nejvíc otroků. Vědci zjišťují proč

Průzkumy organizace Pew Research Center ukazují, že dvě třetiny Američanů, kteří vlastní zbraň, tvrdí, že je to pro ně způsob, jak si zajistit bezpečí. V jiných zemích jsou lidé spíše přesvědčeni, že přítomnost zbraně zvyšuje riziko a nebezpečí pro jejich život, například s ohledem na mnohem vyšší počet vražd a sebevražd v domácnostech se zbraněmi. Podle Buttricka se odborníci na kulturu zbraní ale zabývají také úlohou rasy v amerických postojích ke zbraním, přičemž tyto dvě skutečnosti spolu mohou souviset.

„Kultura držení zbraní je jedním z případů, kdy opravdu funguje to, čemu se říká americká výjimečnost,“ říká Nick Buttrick, profesor psychologie na Wisconsinské univerzitě v Madisonu. „Jsme v tom opravdu úplně odlišní i od zemí, jako je Kanada nebo Austrálie – tedy míst, která mají podobné kulturní kořeny.“

Ve Spojených státech žije pět procent obyvatel planety. Současně se tam nachází víc než 45 procent všech střelných zbraní držených civilisty. Tato vášeň je sice dobře známá, ale mnohem méně se ví o tom, co je její příčinou.

Podle Buttricka je zajímavé, že přímá úměra „čím více se lidé cítí ohroženě, tím více se vyzbrojují“, platí pouze v místech, kde lidé vlastnili otroky. „Pokud se podíváte do oblastí, které v 60. letech 19. století neměly žádné otroky, pocit (ne)bezpečí nijak nekoreluje s množstvím zbraní v těchto okresech.“

„Vidíme silnou korelaci mezi počtem otroků v okrese v roce 1860 a počtem zbraní v současnosti, a to i po kontrole nejrůznějších proměnných, jako je například míra kriminality,“ vysvětluje Buttrick.

Současně se ukázalo další nečekané propojení: v těch oblastech na severu a západě, kde je v současnosti více zbraní, žijí lidé, u nichž je větší pravděpodobnost, že mají na Facebooku přátele v těch částech Jihu, kde byla historicky vyšší míra otroctví. V těchto oblastech, stejně jako na Jihu, pocit nebezpečí s větší pravděpodobností předpovídá zvýšené vlastnictví zbraní. Podle výzkumníků to naznačuje, že zde působí sociální přenos, který pomáhá šířit přesvědčení o užitečnosti zbraní.

K čemu výsledky jsou

Výsledky tohoto výzkumu podle jeho autorů mohou poskytnout jasnější představu o tom, proč se postoj k držení zbraní vyvíjel a vyvíjí v různých částech USA odlišně – a také to, proč v některých částech země je vlastnictví zbraně stále ještě více spojené s lovem, a ne s osobní obranou.

„Pomáhá to vysvětlit některé věci – například, proč existuje tak úzké spojení mezi rasou a zbraněmi, tedy například to, proč jsou zbraně ve veřejném mínění a diskusích tak časté u bělochů, ale ne u černochů,“ dodává Buttrick. „A samozřejmě to ukazuje, proč je vlastnictví zbraní ve Spojených státech tak populární, ale jinde na světě ne.“