Před 45 lety odstartovala sonda Voyager 2. Data posílá dodnes, dvacet miliard kilometrů od Země

Voyager 2 nejdříve proletěl Sluneční soustavou, poté začal putovat mezihvězdným prostorem. Dosud jako jediná sonda navštívil naráz čtyři nejvzdálenější planety Sluneční soustavy a zcela změnil představy o tom, jak vypadají nejen ony samotné, ale i jejich měsíce.

Jedno z největších překvapení si pro vědce připravil měsíc Jupitera, Io. „To bylo první svědectví, že to je nejvíc vulkanicky aktivní těleso ve Sluneční soustavě, stokrát aktivnější než Země,“ říká projektový vědec programu Voyager Ed Stone.

Těžko představitelné vzdálenosti

Voyager 2 je nejen nejdéle sloužící sonda, kterou kdy lidstvo vypustilo, je také druhá nejvzdálenější od Země, hned po své sesterské jedničce.

Kdybychom Sluneční soustavu zmenšili tak, že by Slunce bylo velké jako špendlík, Země by byla půl metru od něj. Největší planeta Jupiter pak asi dva a půl metru daleko. Neptun, nejvzdálenější planeta sluneční soustavy, šestnáct metrů. A samotný Voyager 2 by v tomto měřítku byl sedmdesát metrů daleko.

„Sondy Voyager jsou první tělesa, která se dostala do vlivu mezihvězdného prostředí a tím pádem nám umožňují toto prostředí přímo studovat,“ informuje Michal Švanda z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy a Astronomického ústavu Akademie věd ČR.