Nejhorší byla naděje, kterou nám dal Gaston, vzpomíná na povodně tehdejší ředitel pražské zoo

Co se vám vybaví jako první, když se řekne slovo povodeň?



Tíseň. Nejdřív nevíte, co se valí. Pak vidíte, jak se voda zvedá, ale zahradu máte ještě suchou. Na druhé straně protipovodňového valu už vám voda olizuje nohy a vám je jasné, že se divoké řečiště převalí. Musím říct, že se mi to vrací ve snech. A pak desítky situací při evakuaci zvířat, které byly asi tím nejhorším, co jsem v životě zažil.

Která vzpomínka je pro vás nejsilnější?

To se dá těžko říct. Byl jsem ředitel, kterého okolnosti zahnaly do takového kouta, ze kterého se musel rozhodovat o utrácení zvířat. To je mez, za kterou se žádný ředitel zoo nechce dostat.

Kdybych měl zmínit emočně nejsilnější věc, která mě budí ze snů dodnes, tak je to evakuace goril ze zaplaveného pavilonu. Tehdy jsme usoudili, že ani povodňová věž (místo jejich útočiště před záplavou - pozn. red.) úrovni pětisetleté vody neodolá a že musíme čtyři gorily evakuovat. Obnášelo to gorily uspat a volně ložené na člunech na divoké vodě je převézt 150 metrů do sucha. Snažíte se zachránit někoho, kdo neví, že ho jdete zachránit. Kdo dělá všechno pro to, aby se vám to nepodařilo. Pro zvířata to byl ohromný stres, bojovala s námi.

To bylo to nejhorší, co jsem zažil. Dokonce jsem viděl situaci, kdy byla zvířata ze záchranné akce tak v koncích, že se rozhodla pro úplně šílený čin: utéct před námi zpátky do vody. Skočila do zaplaveného pavilonu a zmizela pod vodou. Jako kdyby chtěla spáchat sebevraždu. Nechtěla, ale vypadalo to tak. A jenom proto, že chovatel zasunul pojistnou mříž na schodišti, tak se od mříže odrazila a vylezla po pár vteřinách ven.

Když z dvojčat v New Yorku v zoufalství před ohněm vyskakovali lidé z osmdesátého patra, věděli, že to je skoro jistá smrt, ale byl to jejich poslední zoufalý čin. Něco takového jsem sledoval u goril. Nikdy předtím jsem neviděl žádného živého tvora v tak zoufalé situaci, tak vystresovaného, tak v koncích. A to je zážitek na celý život.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že se na zoo řítí katastrofa?

Cokoliv, co vede k tomu, že musíte evakuovat zvířata, je obrovsky stresující, protože je to nevyzpytatelný prvek. Až do noci z pondělí na úterý jsme dostávali předpovědi, že se blíží dvacetiletá až padesátiletá voda. To není zas tak hrozné. Naše povodňové plány končily stoletou vodou. Většina obtížně evakuovatelných zvířat byla nad úrovní stoleté vody.

Teprve když jsme dostali zprávu, že se blíží pětisetletá voda, to znamená desetkrát větší, uvědomil jsem si, že to je opravdu průšvih a museli jsme hned v noci začít evakuovat celou spodní část zahrady. A to je věc, při které se může stát cokoliv. Zvířata se můžou zranit, zahynout, a totéž se může stát záchranářům. Scénář, který se v průběhu záchranných akcí stal, byl tak šílený, že předčil nejhorší představy.