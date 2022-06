Viry umí podle studie přežít ve sladké vodě, když se přichytí na mikroplasty

Tři dny jsou „dost dlouhá doba na to, aby se dostaly z čistírny odpadních vod na veřejnou pláž“, podotkl Quilliam. Tyto plastové částice jsou tak malé, že je plavci mohou spolknout.

Čistírny odpadních vod nebyly podle vědců schopny mikroplasty zachytit. „I když čistička dělá vše pro to, aby odpadní vody vyčistila, vypouštěná voda stále obsahuje mikroplasty, které se pak dostávají do řeky, do ústí a na pláže,“ uvedl Quilliam.

Přestože dopad mikroplastů na lidské zdraví zůstává nejistý, „pokud jsou tyto kousky mikroplastů kolonizovány lidskými patogeny, pak by to mohlo představovat významné zdravotní riziko“, dodal Quilliam.

Všudypřítomné znečištění

Vědci tvrdí, že znečištění mikroplasty je v současnosti všudypřítomné, takže se mu lidé nemohou vyhnout. Vzrůstají proto obavy o působení těchto drobných plastových částic na zdraví. V laboratoři se potvrdilo, že mohou poškozovat lidské buňky. Vědci už také prokázali, že polétavý prach a další jemné částice vedou například v souvislosti se znečištěným ovzduším k milionům předčasných úmrtí ročně.