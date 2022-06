Pod vlivem alkoholu, ayahuascy a koky. Analýza ukázala, jak umíraly dětské oběti Inků

Podle autorů nové studie, která vyšla v odborném časopise Journal of Archaeological Science: Reports , je v kontextu dostupných informací o incké kultuře prakticky jisté, že i děti ze sopky Ampato prošly rituálem zvaným capacocha. Při něm byly omámeny stimulanty, antidepresivy a někdy i alkoholem, protože vědomě čelily jistotě smrti.

K pádu říše přispěla nadřazenost evropské výzbroje a taktiky spolu s působením do incké populace přivlečených smrtelných nakažlivých nemocí.

Příběh masové oběti

Většina z dětí určených jako oběť zřejmě pocházela z bohatých rodin; byly vybírány jako zástupci těchto rodů, aby po smrti působily jako jejich vyslanci a vyjednávači u božstev. Poté, co byly odvedeny na místo vysoko v horách na pouti, která mohla trvat několik dní, nebo dokonce měsíců, přišel jejich konec. Některé zemřely násilně, jiné méně traumatickým způsobem, například „pouhým“ umrznutím.

U několika ostatků těchto dětských obětí byly už dříve nalezeny známky po užívání drog, konkrétně šlo o listy koky a alkohol. Listy koky se v regionu žvýkaly zřejmě po tisíce let, aby zmírnily hlad a povzbudily nervovou soustavu. To mohlo prospívat i dětem, které celé týdny stoupaly do vysokých hor, kde se potýkaly s vyčerpáním, zimou a nedostatkem kyslíku.

V některých případech byly děti nalezeny s listy koky ještě v ústech, a navíc se známkami toho, že je v době před smrtí konzumovaly v kombinaci s vysokým množství alkoholu.