David možná porazil Goliáše. S vyhynutím megalodonů mohli podle studie souviset menší žraloci

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se dozvědět detaily o životě pravěkých vyhynulých zvířat, je zjistit, co jedli. To může prozradit nejen fakta o jejich životním stylu, chování, evoluci, ale i o jejich vyhynutí. Jenže přijít na to, co tvořilo potravu těchto tvorů, je nesmírně složité. Chemikálie, které by to mohly doložit, se tak dlouho nemohou dochovat.

Mezinárodní tým vědců pod vedením expertů z Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v německém Lipsku teď ale použil novou metodu, kterou vyzkoušel na prozkoumání stravy největšího žraloka, který kdy existoval – slavného Otodus megalodon, neboli megalodona. Tato nová metoda zkoumá složení izotopů zinku ve vysoce mineralizované části zubů a podle výsledků je velmi účinná.