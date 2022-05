Rudá planeta se zachvěla. Sonda InSight zaznamenala nejsilnější marsotřesení v dějinách

Sonda InSight je vybavená vysoce citlivým seismometrem, který vyrobilo francouzské Národní středisko pro kosmické výzkumy. Pomocí tohoto přístroje studuje, co se děje hluboko pod povrchem Rudé planety. Když seismické vlny procházejí materiálem v kůře, plášti a jádru Marsu nebo se od něj odrážejí, mění se způsobem, který mohou seismologové studovat, aby určili hloubku a složení těchto vrstev. To, co se vědci dozvědí o struktuře Marsu, jim může pomoci lépe porozumět vzniku dalších vesmírných těles, včetně Země a jejího Měsíce.

Zemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy škály je v porovnání s těmi, která jsou cítit na Zemi, středně silné, ale blíží se horní hranici toho, co vědci doufali, že na Marsu během mise sondy InSight uvidí. Vědecký tým bude muset data o tomto novém zemětřesení dále studovat – teprve pak zveřejní detaily o tom, kde k němu přesně došlo, co ho způsobilo a co to vědě prozradilo o Marsu.