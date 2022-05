V Patagonii objevili obřího megaraptora. Byl pětkrát větší než jeho bratranec velociraptor

Nový druh se jménem Maip macrothorax měřil na délku devět až deset metrů. Ostatní druhy velkých dromeosauridů, takzvaní megaraptoři, nebyli delší než devět metrů, řekl Mauro Aranciaga, jeden z vědců, kteří pozůstatky nalezli.

Fosilie vědci objevili už v březnu 2019 v argentinské provincii Santa Cruz na jihu země. „Když jsem zvedl obratel, viděl jsem znaky typické pro megaraptora. Bylo to velmi emotivní, viděl jsem obří obratel a to znamenalo, že máme co dočinění s obřím megaraptorem,“ uvedl Aranciaga. „Splnily se mi sny z dětství i dospělosti,“ dodal.