Archeologové popsali nejstarší mumii na světě. Nepochází z Egypta, ale z Evropy

Až doposud se za nejstarší důkaz úmyslné mumifikace považovaly asi sedm tisíc let staré lidské ostatky nalezené německým archeologem Maxem Uhlem v roce 1917 v přístavním městě Arica, které se nachází v chilské poušti Atacama. Ty jsou asi o dva tisíce let starší než první egyptské mumie. Už chilská mumie je ale vytvořena pokročilými technikami, jako je odstraňování orgánů a vycpávání těla přírodními materiály, například hlínou nebo dřevem.

Tým použil u portugalského těla techniku zvanou archeotanatologická analýza. Zkoumá prostorové vzdálenosti mezi kostmi v hrobě v průběhu času v souvislosti s posmrtným rozkladem člověka. Na základě těchto informací mohou vědci určit, jak bylo s mrtvým tělem nakládáno a jak bylo pohřbeno. Tým pak tyto údaje zkombinoval s výsledky studií experimentů s rozkladem těla, které byly provedeny na výzkumném pracovišti forenzní antropologie Texaské státní univerzity.

Vědce zajímaly tři klíčové charakteristiky: klouby ohnuté nad rámec běžného rozsahu pohybu, klouby, které zůstaly spojené, a rychlé zaplnění sedimentu kolem kostí. Všechny prvky byly podle studie přítomné alespoň u jednoho z pohřbů ve studii. Dokonce i slabé klouby, jako například klouby nohou, vykazovaly známky spojení a některá těla byla pohřbena v extrémně ohnuté poloze s nohama ohnutýma v kolenou a složenýma před hrudníkem.

Příběh mumie

Podle archeologů to znamená, že těla byla velmi pravděpodobně pohřbena poté, co již byla mumifikována, protože proces vysychání by zachoval kloubní spojení a zároveň umožnil velký rozsah pohybu díky zmenšení měkkých tkání.

Na základě těchto faktů se archeologové domnívají, že mumifikace mohla probíhat po značně dlouhou dobu. Tělo se nakonec rozpadlo, postupně se vysušilo a až poté bylo svázáno provazem nebo obvazy do polohy s koleny na hrudi. Svázané tělo by díky tomu bylo kompaktnější a lehčí na přenášení (díky redukci měkkých tkání), což by usnadnilo jeho přepravu na místo pohřbu – a přitom by se zachoval původní vzhled těla.