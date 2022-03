Starověké mexické město prosperovalo díky rovnostářství, prokazují vědci

Dávná metropole, založená asi 500 let před naším letopočtem, byla se zhruba 17 tisíci obyvateli administrativním i náboženským centrem Zapotéků. Ze studie vyplývá, že vysvětlením její až 1300 let trvající relativní prosperity a populačního růstu, by mohly být jen malé rozdíly mezi bohatými a chudými a rovnější rozdělení moci.

„Existuje jen velmi málo náznaků materiálních nerovností nebo že by tam byla koncentrovaná či silně autokratická vláda,“ řekl Gary Feinman, spoluautor studie a kurátor antropologického oddělení muzea přírodní historie v Chicagu. „Naopak je mnoho náznaků vzájemné spolupráce mezi domácnostmi,“ dodává.

Když se sociální nůžky nerozevírají

Architektonické rozložení města naznačuje, že společnost byla pospolitější než jiné společnosti té doby, ačkoli určité rozvrstvení lze vypozorovat. Například ve vyšších polohách kopce stála atraktivnější a větší obydlí než níže. Neexistovala ale žádná krypta sloužící jako úkryt pro poklady nebo zdobný palác, kde by sídlil vládce.

Místní komunita podle vědců k jednotlivcům příliš nevzhlížela a neoslavovala sílu vůdce. Ve městě byla nalezena jen jediná kamenná rytina člověka, vyobrazeného s maskou boha deště při vedení rituálu, který byl místními pravděpodobně považovaný za důležitého.

„Monte Albán bylo město, které stálo na základech nové nepsané sociální smlouvy,“ vysvětluje Feinman. „Se svou kolektivní a relativně rovnostářskou vládou vydrželo více než tisíciletí.“