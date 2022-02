Lékaři popsali dlouhodobý efekt léčby rakoviny pomocí terapie CAR-T. Dva muži jsou bez nálezu už 12 let

Několik týdnů poté, co Doug Olson podstoupil experimentální léčbu rakoviny, která mění imunitní buňky v lovce nádorů, si s ním jeho lékař sedl, aby mu sdělil novinky o jeho pokroku. „Řekl mi: 'Dougu, ve vašem těle nemůžeme najít jedinou rakovinnou buňku,'“ vzpomíná Olson. „Byl jsem přesvědčený, že jsem tím s rakovinou skončil.“

Lékaři si ale zdaleka tak jistí nebyli. Psal se rok 2010 a Olson byl jedním z prvních lidí s chronickou lymfocytární leukémií, kteří podstoupili léčbu zvanou CAR-T neboli buněčnou terapii. Tato metoda tehdy byla nová a testovala se poprvé právě v klinické studii, do které byl Olson zapojen. Lékaři doufali, že geneticky upravené buňky by mohly v jeho těle přežít alespoň měsíc. Ve vyléčené se neodvažovali doufat.

O více než deset let později imunitní buňky nadále hlídají Olsonovu krev a on zůstává bez nemoci. Jeho lékaři, autoři experimentu, tedy konečně mohou potvrdit to, v co Olson celou dobu doufal. „Můžeme nyní konstatovat, že CAR-T buňky mohou pacienty s leukémií opravdu vyléčit.“ Tak zněla slova adresovaná novinářům na tiskové konferenci, kde byly zveřejněné výsledky klinické studie. V tištěné formě vyšly 2. února v časopise Nature.

Ničitelé nádorů

Buněčná terapie CAR-T zahrnuje odebrání imunitních buněk zvaných T-lymfocyty člověku s rakovinou a jejich genetickou úpravu tak, aby vyráběly proteiny, které rozpoznávají rakovinné buňky. Tyto buňky jsou poté znovu vpraveny do těla člověka, aby vyhledávaly a ničily nádory.

Během doby, která uplynula od zaháhení Olsonovy léčby, bylo americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv schváleno pět terapií CAR-T buňkami k léčbě leukemií, lymfomů a myelomů. Léčbu buňkami CAR-T podstoupily jen v USA už desítky tisíc lidí. Letos v lednu byla tato terapie poprvé vyzkoušená už i v České republice.