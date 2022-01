Vědci zkoumali cévní svazky v kořenech. Výsledkem by mohly být rostliny na míru

Podle vědců jsou pro vývoj cévních svazků zásadní proteiny ovlivňující aktivitu genů pro enzymy, které produkují nebo odbourávají právě cytokininy. Tým odhalil dva takové geny zapojené do metabolismu cytokininů – jeden se podílí na jejich syntéze, druhý je odbourává.

Rostliny na míru

„Úpravami příslušných genů by bylo možné získat plodiny s kořenovým systémem ušitým na míru požadavkům pěstitelů,“ naznačil Novák možné budoucí využití v praxi. „Nové odrůdy by díky tomu například lépe vzdorovaly suchu, protože by dokázaly čerpat z půdy více vody nebo by efektivněji získávaly minerální živiny,“ dodal.