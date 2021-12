Vědci se provrtali do ztraceného světa pod Antarktidou. Našli tam oázu života

Mořská voda tam má teplotu dva stupně pod nulou a je zcela temná. Podmínky ani vzdáleně nepřipomínají místo, které by lákalo jakékoliv formy života, a přesto zde vědci našli celkem 77 druhů živočichů, nejčastěji červů a takzvaných mechovců. Biologové tento objev popsali ve studii, která vyšla v odborném žurnálu Current Biology .

Výsledky jsou podle nich ohromné, mohou posloužit pro mnohem lepší pochopení toho, jak mohl život v polárních oblastech přežít, když se ochlazovalo klima. Nezvyklý je jak vysoký počet tvorů, tak i jejich rozmanitost.

Výzkum na kraji světa

Toto místo je prakticky nedostupné, dostat se pod stovky metrů šelfového ledovce „normálně“ není možné. A tak se tam vědci museli provrtat. Využili pro to speciální vrták, který vytváří otvor pomocí proudu horké vody. Do díry pak spustili kamery a další přístroje, které zachytily, jak to v ledovém ztraceném světě vypadá.

A také se jim ze dna podařilo odebrat vzorky úlomků těchto mrtvých zvířat, ty pak pomocí dnes už klasické radiokarbonové metody analyzovali. Zjistili, že nejnovější úlomky jsou zcela aktuální, ty nejstarší pocházejí z doby před asi šesti tisíci lety. A to znamená, že celou tu dobu zde musel tento izolovaný ekosystém, který se nachází nejméně tři kilometry od otevřeného moře, existovat stranou od zbytku světa.