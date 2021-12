Mikroplasty se valí po planetě atmosférickými dálnicemi, popsala studie z Francie

Podle Stevea Allena z kanadské Dalhousieovy univerzity, který je hlavním autorem studie, byly částice schopny překonat obrovské vzdálenosti, protože se dostaly do velkých výšek. „Jakmile se dostanou do troposféry, je to jako superrychlá dálnice,“ uvedl Allen.

Od června do října 2017 tam testovali deset tisíc krychlových metrů vzduchu týdně a zjistili, že všechny vzorky obsahovaly mikroplasty. Pomocí dat o počasí pak vypočítali trajektorie proudění vzduchu a přišli na to, že mikroplasty pocházely z tak vzdálených míst, jako je sever Afriky nebo Severní Amerika.

Výzkum rovněž upozornil na zdroje mikroplastů ve Středozemním moři nebo Atlantickém oceánu. „Mořský zdroj je nejzajímavější,“ uvedl Allen. Plasty, které se z oceánu dostávají vysoko do vzduchu, podle něj svědčí o tom, že se nepotápějí jednou provždy, ale „pohybují se pořád dokola v nekonečném cyklu“.

Přestože množství mikroplastů ve vzorcích z Pic du Midi nepředstavuje zdravotní riziko, spoluautorka studie Deonie Allenová upozorňuje, že částice jsou dostatečně malé na to, aby je člověk mohl vdechnout. Jejich přítomnost v oblasti, která je považována za chráněnou před zdroji znečištění, by podle ní měla být důvodem k zamyšlení. Poukazuje také na to, že likvidace plastů jejich převozem do zahraničí je chybná strategie. „Stejně se nám vrátí zpátky,“ dodala.