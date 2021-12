Čeští vědci přišli na způsob, jak hledat ropu a plyn pomocí družic

Před deseti lety autoři jako testovací oblasti využili naleziště Ghawar v Saúdské Arábii, Kaspické moře či Perský záliv, nyní rozšířili výzkum do dalších částí světa. „Metoda nevyžaduje lokální hloubkové práce, a mohla by tak být levným nástrojem pro pomoc při předběžné prospekci ve vzdálených oblastech. Sníží riziko suchých vrtů a tím může podstatně snížit náklady,“ popsal Suchan.

„Vypadá to jako zdánlivý nesmysl, jak pomocí družicových dat můžeme vytipovávat místa nalezišť ropy a zemního plynu. Ale testovali jsme to na známých nalezištích a funguje to. Napadlo mě to v roce 2012 a od té doby na to téma máme již třetí publikaci. (…) A teď k tomu máme i geologicko-geofyzikální interpretaci,“ řekl vedoucí týmu Klokočník. Podle odborníků výsledky mohou pomoci identifikovat dosud nevyužitá naleziště v řadě zemí světa.

Na výzkumu s Astronomickým ústavem spolupracují odborníci z Geologického ústavu AV a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.