Nucená sterilizace pomáhá jihoafrickým lvům v přežití. Jejich počet v rezervaci stoupá

V divočině nebo v rozlehlé rezervaci by zasáhla příroda a podobné zásahy by nebyly potřebné. V boji o teritorium, jenž mezi sebou svádějí lví smečky, přežijí jen nejsilnější. Stačí malá matčina nepozornost a lvíčata mohou být roztrhána na kusy.

V Rietspruitu je devět lvů a starosti si dělat nemusí – na ploše 5500 hektarů je dostatek antilop a málo hyen a leopardů, takže žádná vážná konkurence. V takové selance by se zvířata rychle množila, zlikvidovala život v rezervaci a pak by se vrhla na dobytek na okolních farmách.

Tři jediní zdejší lví samci jsou nerozluční bratři a rádi se se lvicemi druží. „Největší problém tady je zajistit genetickou rozmanitost,“ poznamenává ředitel rezervace Kevin Leo-Smith.

Lvů přibývá

Zařízení jako tato jsou v ochraně úspěšná a v minulých třech dekádách podle Leo-Smithe navýšila populaci lvů o polovinu.

Lvi žijící v 59 jihoafrických rezervacích sleduje fórum LiMF. Snaží se jim zajistit přirozené podmínky, ale zároveň reprodukci kontrolovat. Díky tomu se daří zajistit růst lví populace v průměru o dvě procenta za rok.

„Kdybychom to nedělali, stavy by se ročně rozšiřovaly o 22 procent,“ tvrdí šéf LiMF Sam Ferreira. „Mohlo by se to zdát úžasné, ale je tu problém – v Jihoafrické republice na to nemáme dostatek místa,“ upozorňuje.

Zatímco na východě a západě Afriky se lvům nedaří, zde na jihu se jejich stavy pozvolna a trvale zvyšují. Samce v Rietspruitu za několik let nahradí mladší. A část samic pak nebude potřebovat antikoncepci.