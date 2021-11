Země v ohni: osm z deseti nejhorších požárů se odehrálo v posledních deseti letech

Výsledky dávají do souvislosti s trendy rostoucích globálních teplot a poklesu vlhkosti. To znamená, že při vyšších teplotách na Zemi bude nižší vzdušná vlhkost a přirozeně se vyskytující extrémní požáry se budou vyskytovat častěji, rozšíří se na nová území a budou hořet intenzivněji než kdykoli předtím v zaznamenané historii.

„Ne všechny jsou způsobeny požáry, ale ohně v tom hrají svou roli. Když odstraníte vegetaci, déšť není zachycován stromy, kořeny nezachycují vláhu, není nic, co by dodávalo půdě stabilitu –⁠ je potom mnohem pravděpodobnější, že ve vypálených oblastech dojde k sesuvům půdy a bahna,“ vysvětluje Flannigan. „Například v Kalifornii je to zdokumentováno už řadu let.“

Poznamenal, že i kdyby se globální oteplování zítra zastavilo, hrozba lesních požárů bude trvat ještě desítky let, takže se obce, města i celé regiony na celém světě musí připravit na všechny možnosti. „Už jsme na cestě do této nové reality. Není to normální, protože na tom, co se děje, není nic normálního,“ varuje Flannigan.