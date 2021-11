V Jihoafrické republice se šíří nová varianta koronaviru s mnoha mutacemi. Může odolávat protilátkám

Objev okomentoval například cambridgeský virolog Ravindra Gupta, který patří mezi nejlepší světové experty na mutace koronavirů: „Tohle je znepokojující a neřekl jsem to od Delty. Prosím, nechte se očkovat, dejte si posilující dávku a noste na veřejnosti ochranu dýchacích cest, protože mutace tohoto viru pravděpodobně vedou k vysokému úniku neutralizačních protilátek,“ uvedl na Twitteru.

Podle vědců nese nová varianta, která dostala název B.1.1.529 , „velmi nezvyklou konstelaci“ mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější. Podle úřadů se nový kmen rychle šíří v nejlidnatější provincii Gauteng a v menší míře i na zbytku jihoafrického území. Variantu už ale laboratoře zachytily i v Botswaně, odkud zřejmě pochází, a jeden případ odhalila analýza dokonce až v Hongkongu.

Virolog Tom Peacock z Imperial College v Londýně, jenž na variantu upozornil mezi prvními, zase popisuje mutace hrotového proteinu této mutace jako „děsivé“ a „horší než většina jiných“. Současně ale dodal, že se může ukázat, že jde jen o „zvláštní shluk“, který není příliš přenosný. „Doufám, že to tak je,“ poznamenal na Twitteru.

Je těžké říct, jak přenosný kmen je

Varianta B.1.1.529 obsahuje 32 mutací v hrotovém proteinu – to je část viru, kterou většina vakcín používá k posílení imunitního systému proti covidu. Mutace v tomto místě mohou ovlivnit schopnost viru infikovat buňky a šířit se, ale také ztěžují imunitním buňkám útok na patogen.

Profesor Francois Balloux, ředitel Ústavu genetiky UCL, uvedl pro deník Guardian, že velký počet mutací v tomto kmenu se zřejmě nahromadil „jednorázově“, což naznačuje, že se mohla vyvinout během chronické infekce u osoby s oslabeným imunitním systémem, pravděpodobně u neléčeného pacienta s HIV/AIDS.

„Rozhodně bych očekával, že bude špatně rozpoznávána neutralizačními protilátkami ve srovnání s variantami alfa nebo delta,“ řekl. „V této fázi je těžké předpovědět, jak moc je přenosný. Prozatím by měl být pečlivě sledován a analyzován, ale není důvod k přílišným obavám, pokud se v blízké budoucnosti nezačne zvyšovat jeho počet,“ dodal.

Africké varianty

V Jihoafrické republice vědci poprvé zachytili vícero kmenů koronaviru. Beta je na seznamu rizikových variant WHO kvůli své vyšší nakažlivosti. Země letos zachytila také variantu C.1.2, která se ale výrazněji neprosadila a připadá na ni jen malé procento nákaz v posledních měsících.

WHO vede dva seznamy. Na rizikovém seznamu jsou čtyři varianty, včetně delty nebo alfy. Na seznamu kmenů, které WHO zkoumá, protože jsou potenciálně nebezpečnější, jsou v současnosti dvě položky – mí a lambda. Jednotlivé varianty WHO pojmenovává písmeny řecké abecedy.