Člověk je v tom nevinně. Výzkum odhalil pravou příčinu vymření mamutů

Desetiletý výzkumný projekt vedl profesor Eske Willerslev z Cambridge, výsledky vyšly v odborném časopise Nature. Jeho tým použil sekvenování DNA k analýze rostlinných a živočišných pozůstatků z životního prostředí, včetně moči, výkalů a kožních buněk, které byly posbírané během dvaceti let na místech, kde v Arktidě byly nalezené pozůstatky mamutů.

Díky tomu mohli vytvořit plastický a velmi bohatý obraz toho, v jakých podmínkách mamuti žili a jak se jim během dynamických změn v minulosti dařilo.

„Vědci se už sto let přou o to, proč mamuti vyhynuli. Zvířata přežila miliony let, aniž by je předtím vyhubily klimatické změny, ale když musela žít vedle lidí, dlouho nevydržela a my, lidé, jsme byli obviňováni, že jsme je uštvali k smrti,“ uvedl Willerslev. „Nám se ale podařilo prokázat, že problémem nebyla jen změna klimatu, ale hlavně její rychlost, která byla posledním hřebíčkem do rakve mamutů, kteří nebyli schopni se dostatečně rychle přizpůsobit, když se krajina dramaticky proměnila, a ubývalo tak potravy.“

Vědci popsali, že jak se klima oteplovalo, začaly v místech, kde v době vlády mamutů rostla tráva, převažovat stromy a mokřadní rostliny. A mamuti se této změně neuměli přizpůsobit, byli příliš specializovaní na jeden druh jídelníčku.

Jak je to možné?

Mamuti žili na Zemi pět milionů let a dokázali bez větších problémů přežít několik dob ledových. Během tohoto dlouhého období se v chladných a zasněžených podmínkách dařilo stádům mamutů, sobů a srstnatých nosorožců.