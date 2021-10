Matky nakažené covidem reagují na nemoc odlišně, čekají-li chlapce nebo holčičku

Už delší dobu se diskutuje o tom, jak moc se liší reakce na covid u mužů a u žen. Pokusila se na to odpovědět celá řada studií, většinou ale narazily na to, že je složité rozlišit vliv genetiky a dopad životního stylu, který se mezi pohlavími liší. Nový výzkum se ale podíval do doby, kdy se ještě dopady vnějšího světa nebo průběhu života nestačí projevit – do období, které dítě tráví v děloze své matky.

Podle studie zveřejněné v časopise Science Translational Medicine vykazovaly placenty nastávajících matek, které čekaly chlapce, zvýšenou aktivitu imunitního systému – ve srovnání s placentami žen čekajících holčičky.

Vyšší hladiny některých genů nebo proteinů, které jsou spojené se zvýšenou aktivitou imunitního systému, pomáhají ochránit plod v děloze před možnou nákazou covidem. Má to ale i rizika – důsledkem této imunitní reakce je totiž podle studie zánět, který naopak může pro dítě představovat hrozbu.



Výsledky studie ukázaly, že těhotné ženy s covidem-19 navíc přenesly na plod mužského pohlaví výrazně menší imunitu vůči viru než na plod ženského pohlaví. „Pohlaví plodu ovlivňovalo jak schopnost matky vytvářet protilátky proti covidu, tak i jejich přenos na dítě,“ uvedla vedoucí výzkumu Andrea Edlowová z Massachusettské všeobecné nemocnice.

Muži a ženy a covid

Epidemiologické studie už ukázaly, že u dospělých, dětí i kojenců mužského pohlaví je výskyt covidu častější než u opačného pohlaví. A současně u nich bývá průběh těžší než u žen.

Nová studie zahrnovala 68 těhotných žen, z nichž 38 se covidem nakazilo v průběhu třetího trimestru. V obou skupinách byla polovina plodů mužského a polovina ženského pohlaví.

Edlowová se svými kolegy prokázala, že placenty nakažených žen čekajících chlapce měly mnohem více takzvaných interferonem stimulovaných genů (ISG), které hrají klíčovou roli při ochraně plodu před virovými útočníky v děloze.