Přechod od soli ke zdravější náhražce by mohl zachránit miliony životů, popsala rozsáhlá studie

Výzkum vedl profesor Bruce Neal z Georgeova institutu pro globální zdraví. Na základě výsledků se domnívá, že kdyby se náhražky soli rozšířily, mohlo by to po celém světě zabránit milionům předčasných úmrtí. „Téměř každý člověk na světě jí víc soli, než by měl. Přechod na zdravější alternativu by mohl udělat každý, kdyby byly náhražky soli na pultech supermarketů,“ řekl vědec. „A co je ještě lepší – i když jsou náhražky soli o něco dražší než běžná sůl, jsou stále velmi levné – přechod na lepší alternativu by stál sotva pár dolarů ročně.“

Přinejhorším neškodí

„Kromě toho, že naše studie prokázala jasné přínosy pro důležité zdravotní výsledky, rozptyluje také obavy z možných rizik. Nezaznamenali jsme žádné známky škodlivosti přidaného draslíku v náhražce soli. Pacienti s vážným onemocněním ledvin by jistě neměli používat náhražky soli, ale měli by se vyhýbat i běžné soli,“ dodal profesor Neal.

Studie byla výjimečná svým rozsahem – bylo do ní zařazeno 21 tisíc dospělých s anamnézou mozkové mrtvice nebo špatně kontrolovaným krevním tlakem z šesti set vesnic ve venkovských oblastech pěti čínských provincií.

Všichni účastníci dostali bezplatně náhražky soli k pokrytí všech potřeb domácnosti – tedy přibližně 20 gramů na osobu a den. Účastníci v jiných vesnicích, které byly do studie zahrnuté jako kontrolní skupina, nadále používali běžnou sůl.