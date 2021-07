Počasí bude mít dramatický dopad na olympiádu. Mix horka a vlhka může podle meteorologa vést k rušení programu

V tuto roční dobu je vlhkost vzduchu v Tokiu značně vysoká, přesahuje i 80 procent. „A to je přesně ta chvíle, kdy si člověk připadá, že vešel do prádelny – je tak velké vlhko a dusno, že se ani neosvěží,“ popisuje meteorolog. Je to podle něj dáno tím, že v letním období se Japonsko dostává pod vliv tropického proudění z jihu. To do města, které leží na pobřeží přináší vlhký vzduch z moře.

Stejný vliv je v zimě zodpovědný za to, že Japonsko je zemí, kde sněží vůbec nejvíc na světě – několikametrové závěje jsou dobře známým důkazem.