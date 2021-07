Vědci poprvé pozorovali bílé šimpanzí mládě, tlupa ho během pár dní utýrala

Jednu takovou situaci popsali. Když se samice s jedinečným mládětem setkala s ostatními členy, reagovali na ně další šimpanzi projevy podobnými štěkání a houkání. Takové zvuky obyčejně šimpanzi vydávají, když narazí na nějaké nebezpečné tvory, jako jsou například hadi nebo velcí predátoři. Konflikt skončil tím, že jeden dospělý samec na mládě i jeho matku zaútočil. Oba pak před agresí prchli do koruny stromu, kde se ukryli. Zbytek tlupy se shromáždil pod stromem a dál reagoval agresivními zvuky.

Vědci si všimli dalšího zajímavého jevu: nepřátelství aktivně projevovala jen část šimpanzů. Jeden z dospělých samců dokonce při konfliktu k samici přišel a snažil se ji dotyky rukou uklidňovat. Jedna ze shromážděných samic zase sledovala klidně mládě, bez jakýchkoliv stop agrese nebo vzteku.

Celý příběh nakonec vyvrcholil smrtí bílého mláděte. Stalo se to 19. července, krátce po půl osmé ráno. V té době vědci zaslechli od tlupy agresivní křik dospělých šimpanzů a bolestivé naříkání mláděte. Biologové neviděli začátek konfliktu, k pozorovací blízkosti se dostali až v okamžiku, kdy spatřili, jak z houštiny vychází dominantní samec, vůdce tlupy, který držel mládě, jemuž už chyběla jedna ruka. Brzy se k němu připojilo dalších šest zvířat – tito šimpanzi začali do bílého mláděte kousat, vybírali si k útokům nejčastěji jeho prsty, nohy a uši. Smrtící zranění mu nakonec zasadila dospělá samice, která se mu zakousla opakovaně do hlavy, pak se malý albín přestal hýbat.