WHO nově doporučuje proti covidu léky, které brání vzniku cytokinové bouře

Tyto léky se už sice používaly dříve a na jejich účinnost upozorňovaly řady výzkumů, nyní ji ale jasně dokazuje rozsáhlá metastudie, kterou WHO dokončila. Výsledky pocházejí ze sledování více než 10 tisíc pacientů ve 27 klinických studiích.

Studie ukázaly, že u těžce nebo kriticky nemocných pacientů snižuje podávání těchto léků pravděpodobnost úmrtí o třináct procent ve srovnání se standardní péčí. To znamená, že na tisíc pacientů připadne o patnáct úmrtí méně a na každých tisíc kriticky nemocných pacientů až o 28 úmrtí méně. Také pravděpodobnost, že budou tito nakažení muset být intubováni, klesá při použití těchto léčiv o 28 procent.

Jde o zásadní změnu, jedná se totiž o první léky, u nichž byla zjištěna účinnost proti covidu-19 od září 2020, kdy WHO doporučila kortikosteroidy.

Nedostupné pro většinu světa

„Tyto léky nabízejí naději pro pacienty a rodiny, které trpí ničivým dopadem těžké a kritické formy covidu. Blokátory receptorů interleukinu-6 ale zůstávají pro většinu světa nedostupné,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Nespravedlivá distribuce vakcín znamená, že lidé v zemích s nízkými a středními příjmy jsou nejvíce náchylní k závažným formám covidu-19. Největší potřeba těchto léků je tedy v zemích, které k nim mají v současné době nejmenší přístup. To musíme urychleně změnit,“ dodal Ghebreyesus.

WHO proto vyzvala výrobce, aby snížili ceny těchto léků a aby zvýšili jejich dodávky do zemí s nižšími příjmy, zejména tam, kde je vysoký výskyt covidu a špatná epidemiologická situace.

WHO současně vyzvala společnosti, aby souhlasily s dobrovolnými licenčními dohodami nebo aby se úplně vzdaly práv na exkluzivitu – to by umožnilo vyrobit těchto léků více a levněji. Existují ale možná i jiné cesty – výzkum profesora Smetany totiž upozornil, že ještě nadějnějšími léky pro blokování cytokinové bouře mohou být takzvané umělé analogy estrogenu bazedoxifen a raloxifen. Také tyto látky totiž dokážou blokovat receptor pro IL-6 a navíc mají i velmi značný přímý protivirový účinek. Tento výzkum nadále probíhá.