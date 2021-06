Tasmánští ďáblové pozabíjeli na izolovaném ostrově tisíce ptáků

Podle Erica Woehlera z BirdLife Tasmania to je sice smutné, ale nikoliv překvapivé. „Pokaždé, když lidé úmyslně nebo náhodně vysadili savce na oceánských ostrovech, došlo vždy ke stejnému výsledku. Ke katastrofálnímu dopadu na jeden nebo více druhů ptáků,“ řekl. „Ztráta tří tisíc párů tučňáků z ostrova, který je národním parkem, jenž by měl být pro tento druh útočištěm, je velkou ranou,“ dodal.

Operace byla úspěšná. Vědci na ostrově Maria do volné přírody původně vypustili 28 zvířat, během tří let se jejich množství zvýšilo na více než stovku. Jenže současně s tím začali na ostrově ubývat ptáci.

Experti vybrali tento ostrov pro záchranu ďáblů medvědovitých kvůli jeho poloze. Je zcela izolovaný od okolního světa, proto byl zvolený k uchování jejich populace, jež nebyla postižená nakažlivou smrtelnou rakovinou obličeje, kterou tito predátoři už desítky let trpí.

Tučňák nejmenší je tučňákem skutečně nejmenším a zároveň takzvaným „nočním“. Přes den je buď na moři nebo v podzemním hnízdě, ze kterého vychází nebo se do něj vrací až za soumraku.

Vědci tyto výsledky předpokládali, už zpráva tasmáských vládních úředníků z roku 2011 predikovala, že vysazení masožravých vačnatců bude mít na kolonie ptáků na ostrově negativní dopad, konkrétně zmiňovala právě tučňáky nejmenší ale také buřňáky.

„Tučňáci v Austrálii čelí velkému ohrožení v důsledku lidské činnosti, domácích i divokých zvířat,“ řekl Woehler. „Přímořské ostrovy v Bassově průlivu, jako je ostrov Maria, a pobřežní ostrovy ve Victorii a Jižní Austrálii jsou pro tučňáky opravdu důležité, protože na těchto ostrovech se obvykle nesetkáváme se stejným spektrem hrozeb,“ dodal.

Ďábel jako hrozba

Ptáky sice na ostrovech loví také kočky nebo vakoplši, ale ďáblové jsou oproti nim větší a umí lépe hrabat, proto se pro ně stali větším ohrožením. Nejnovější studie popsaly, že tito draví vačnatci zdecimovali také kolonie buřňáků tenkozobých.

A navíc se zdá, že na ostrově Maria se mění i chování jiných ptáků. Chybí pro to sice zatím jasné důkazy, ale existuje několik náznaků - například husy kuří začaly místo na zemi sídlit na stromech, kam se ďáblové medvědovití dostanou mnohem hůř. „Je zcela zřejmé, že ďáblové mají na ptačí faunu na ostrově Maria katastrofální ekologický dopad,“ upozornil Woehler.

Něco za něco

Vědcům se ale nedá podle Woehlera vyčítat, že by udělali chybu. Před deseti lety to totiž opravdu vypadalo, že by rakovina mohla ďábly medvědovité úplně vyhubit - izolovat část zdravé populace byla jediná naděje, která je mohla zachránit. Teprve roku 2020 se ukázalo, že rakovina ďábly zřejmě nevyhubí - šíření nemoci se výrazně zpomalilo a šelmy ji začal lépe snášet.

Vědci chtějí situaci na ostrově Maria dále pečlivě sledovat a případně zváží další kroky, kdyby se podmínky pro ptáky nebo další zvířata ještě více zhoršovaly.