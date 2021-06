Obezita urychluje stárnutí mozku, ukázala mezinárodní studie s českou účastí

Starší studie ukázaly, že pacienti s obezitou a duševním onemocněním mají významně častěji výraznější změny mozku než lidé jenom s jednou z těchto poruch. „Nebylo však jasné, co je příčina a co následek. Obezita může poškozovat mozek, nebo je také možné, že některé změny mozku způsobují vyšší riziko obezity například tím, že zvýší impulzivitu, zhorší regulaci příjmu potravy a tak dále. Jedním ze způsobů, jak zjistit, co bylo první, jestli obezita, nebo změny na mozku, je dlouhodobě sledovat pacienty v takzvané prospektivní studii,“ popsal Tomáš Hájek, který studii vedl.

Součástí týmu byli i vědci z kanadské Dalhousie University a německé Jena University Hospital. Při výzkumu pacienty odborníci vyšetřili na začátku a pak znovu po zhruba jednom až dvou rocích.

Vliv obezity měřili vědci pomocí snímků z magnetické rezonance, přístup se nazývá BrainAGE. „Jistě jste někdy zkoušeli odhadnout věk lidí z jejich tváře. Udělali jsme to stejné, ale místo tváře jsme věk odhadovali z MRI snímku mozku. To samozřejmě není něco, co dokáže člověk. Použili jsme snímky z magnetické rezonance zhruba pěti set zdravých dobrovolníků a pomocí strojového učení jsme naučili počítač odhadovat věk mozku s velmi vysokou přesností,“ vysvětlil vedoucí studie.